Jagdkalender In unseren Kalendern zeigen wir Ihnen besondere Wildtierportraits, zauberhafte Landschaftsaufnahmen und typische Jagdszenen. Nur selbst jagen ist schöner!

Sie wollen seltene und einzigartige Momente aus Tierreich und Natur bewundern, dann ist der Faszination Natur Kalender das Richtige für Sie.

Mögen Sie lieber die aktive Jagd sowie spannende Gänsehautmomente mit Jägern rund um den Globus sehen, dann empfehlen wir Ihnen den Abenteuer Jagd Kalender.



Faszinieren Sie Aquarelle oder filigrane Ölmalerei? Dann werden Sie in unseren hochwertigen Kunstdruck Kalendern von Bodo Meier, Rien Poortvliet und unserem Künstler Ward Nijs durch herausragende Beobachtungsgabe und beneidenswertem Talent verzaubert.



Brandneue Zeichnungen überraschen in diesem Jahr die Liebhaber des erbarmungslosen Cartoonisten Haralds Klavinius.



Im Heinz Geilfus Kalender finden Sie in diesem Jahr eine Zusammenfassung seiner besten Postkarten - jede für sich ein Grund zum Schmunzeln. Der Mondhelligkeitskalender ist für Jäger gestaltet worden, die keinen Ansitz im Mondlicht verpassen möchten und die ihre nächtlichen Pirschgänge auf weite Sicht planen. Der Jagdkalender mit Auf- und Untergängen von Sonne und Mond ist unser Beststeller und ist in zwei Varianten; als praktischer Tischaufsteller oder mit klassischer Wandaufhängung; erhältlich. Für alles Nützliche stehen Ihnen zwei kompakte Taschenkalender zur Verfügung. Diese sind mit Vordrucken, Formularen und Nachschlagewerken speziell auf die Bedürfnisse des Jägers zugeschnitten. Alle Kalender sind in Zusammenarbeit mit den Jagd-Redaktionen und Experten unseres Hauses für Sie entwickelt worden.

Jagdkalender



